La star di Uomini e donne "in terapia per anni"

Un lungo sfogo arrivato sui social quello di Martina Grado. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di "svelarsi" ai tanti fan. Al centro l’accettazione e la sicurezza di sé. "Convivo da sempre con un perenne senso di inadeguatezza e inferiorità - esordisce su Instagram dopo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi -. Convivo da sempre con la mania di perfezionismo e di controllo".

Martina si dice "incapace" di non dare importanza al pensiero altrui, "di decidere le aspettative e di essere descritta come non sono". Ma non solo, perché a peggiorare la situazione - a suo dire - c'è "una forte empatia che mi impedisce di essere oggettiva e facilmente condizionabile".

E ancora: "Convivo da sempre con una fragilità non tangibile che permette alle persone di credermi potente. Convivo da sempre con le paranoie martellanti in testa, con i complessi attorcigliati e con le mie insicurezze pesanti come il marmo".

Tra i tanti bisogni dell'ex volto di Canale 5 la "costante esigenza di conferme da chiunque, sapere che mi vogliono bene, mi stimano, mi ammirano, mi apprezzano perché ho il terrore di vederle allontanare". Da qua la conclusione, quella in cui parla della sua vita privata, del suo impegno per cambiare: "Potrei lavorarci, in terapia, per anni ma queste cose sono parte di me e fanno la persona che sono".