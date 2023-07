Matteo Salvini, l'insulto di Tommaso Zorzi: "Ma f***a svegliati!"

Roberto Tortora 26 luglio 2023 a

I cambiamenti climatici che hanno sconvolto l’Italia nelle ultime settimane hanno provocato incendi al Sud, temporali al Nord… e tempeste sui social. L’ultima lite è quella tra Matteo Salvini e Tommaso Zorzi. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha ringraziato i soccorritori per il lavoro svolto, con una slide di foto e video che documentano i gravi danni causati dal nubifragio di Milano e dai roghi in Sicilia.

Salvini ha poi scritto: “Sono in contatto con amministratori locali e soccorritori: ringrazio Vigili del Fuoco, tecnici, operai e tutti coloro che in queste ore, ininterrottamente in tutta Italia, da Milano a Palermo, si stanno impegnando per limitare i danni e proteggere i cittadini dalle drammatiche conseguenze del maltempo e dagli incendi, con l’obiettivo di ripristinare i servizi sospesi il prima possibile”.

In apparenza niente di strano, ma a indispettire è stata una parola: maltempo. All’influencer ed ex-concorrente del GFVip, Tommaso Zorzi, non è proprio andata giù: “Danni del maltempo??? Ma f***a svegliati”, ha commentato l’ex protagonista di Riccanza. A ruota sua sono arrivati i commenti di altri utenti che hanno ribadito il concetto: “Si chiama crisi climatica, non maltempo! Svegliatevi!”, ha commentato un altro, e ancora “Sarà ora di occuparsi seriamente dell’emergenza climatica?” Insomma, pare proprio che la preoccupazione sollevata da Zorzi sia condivisa da moltissime persone che, giustamente davanti a quelle immagini di distruzione, si stanno chiedendo dove andremo a finire e cosa c’è da aspettarsi per le prossime estati.