Maria De Filippi, "momento delicato": la rivelazione dell'ex volto Mediaset

16 agosto 2023 a

a

a

"Mi ha dato un’opportunità in un momento delicato della mia vita. Grazie a questa chance ho trovato l’amore, una famiglia e oggi sono felice”: così Sossio Aruta, ex volto di Uomini e donne, ha parlato di Maria De Filippi in un'intervista al settimanale Mio. L'esperienza nel dating show di Canale 5 gli ha permesso di incontrare Ursula, la donna della sua vita da cui ha avuto anche una figlia.

"Non lo aveva mai fatto prima": Rudy Zerbi vuota il sacco su Maria De Filippi

"Maria mi ha dato modo di essere me stesso nel bene e nel male”, ha aggiunto ancora Sossio, riferendosi alla conduttrice Mediaset. L'ex volto di Uomini e donne, poi, si è detto sicuro che la De Filippi nutra per lui una certa simpatia, dovuta al fatto che lui, nel corso delle varie edizioni del programma, nonostante diversi alti e bassi, sia stato sempre una persona buona e spontanea.

L'ex stellina della De Filippi al ristorante vestita così: insulti osceni | Guarda

Intervistata da Mio anche Ursula, che su Maria De Filippi ha speso solo belle parole: "Massima intelligenza, mai inopportuna, sempre determinata e corretta”. La nuova edizione di Uomini e donne ritornerà su Canale 5 a settembre, mentre le prime registrazioni del programma dovrebbero tenersi a fine agosto. A quel punto non resterà che aspettare le anticipazioni per scoprire chi saranno i nuovi protagonisti dei Troni Over e classico.