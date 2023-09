Maria De Filippi, perché Riccardo "è stato fatto fuori": Uomini e donne, foto bomba

Roberto Tortora 04 settembre 2023 a

L’estate sta finendo, ma in tv il tempo dei nuovi amori è solo all’inizio. Settimana scorsa, infatti, è ripartita la macchina produttiva di Uomini e Donne, con le prime registrazioni. Nel corso delle prime puntate, sono stati presentati i tre nuovi tronisti e si è parlato delle avventure dei protagonisti del Trono Over. Nel parterre, il pubblico potrà ritrovare diverse e dame e cavalieri dello scorso anno, come Roberta di Padua o la veterana Gemma Galgani, ma ci saranno anche ritorni molto attesi come quello di Barbara De Santis.

Tuttavia, fino ad ora, ci sono due volti noti del programma ancora non presentati in studio: Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Qual è il motivo della loro assenza, visto che sono i più noti e longevi del trono Over? Probabilmente ha a che fare con la nuova linea dettata da Pier Silvio Berlusconi, che ha voluto dare un’aria meno trash, rivoluzionando completamente canali e le trasmissioni. Per questo, due volti irruenti e sopra le righe come Riccardo e Armando non sarebbero più graditi. Ma, in realtà, ci sarebbe un altro motivo per il quale uno di loro, Riccardo, non sarebbe tornato… Avrebbe trovato una nuova fidanzata! Già lo scorso giugno l’ex di Ida Platano era stato avvistato a un matrimonio in compagnia di una donna, come rivelato prontamente dall’esperta di gossip, Deianira Marzano. La ragazza pare si chiami Gabriella e vive a Martina Franca, in Puglia. Dopo le prime registrazioni della nuova stagione, la presunta relazione era stata confermata anche a Isa e Chia. Questo rivela la fonte della Marzano: “Sì, è vero, l’ho visto anche io. Abitano a pochi chilometri di distanza. Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato”.

Deianira Marzano, per confermare tutto ciò, ha pubblicato sul suo profilo una foto ricevuta da un fan, in cui si vede Riccardo in compagnia di una ragazza per le strade di Monopoli. Pare proprio che l’ex cavaliere sia ormai impegnato, motivo per il quale potremmo non rivederlo in questa edizione di Uomini e Donne. Resta il dubbio, invece, su quale sarà il destino di Armando.