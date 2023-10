Amici, Rudy Zerbi contro l'allievo: "L'hai distrutta!"

16 ottobre 2023 a

Guai per Ezio, cantante della scuola di Amici. Nella puntata andata in onda questo pomeriggio su Canale 5, l'allievo - che fa parte della squadra di Anna Pettinelli - ha eseguito un compito assegnatogli da Rudy Zerbi, che sul suo conto nutre qualche dubbio. Ezio, quindi, ha cantato il brano "Magnifico" di Fedez e Francesca Michielin. Ma la performance non è andata come previsto: il ragazzo ha dimenticato le parole del testo. “Chiedo scusa a tutti se ho sbagliato. Questa canzone nel momento in cui mi è stata assegnata avevo un po’ storto il naso perché non la sentivo mia”, ha provato a giusitificarsi l'allievo.

Ma Zerbi non ha gradito la spiegazione di Ezio. E per questo ha sbottato: "Avete stufato con questa storia delle canzoni che non sentite vostre”. Secondo il docente, gli allievi dovrebbero cantare anche brani non nelle proprie corde per crescere artisticamente. Riferendosi nello specifico alla canzone "Magnifico", poi, Zerbi ha commentato: “L’hai distrutta, di magnifico non c’è niente”. E ha aggiunto: “Eri molto preso ma non hai preso noi. Giravi per lo studio come uno che ha perso le chiavi di casa e si guarda in giro per vedere se le trova. Poi sembri triste, sca**ato, non c’è un segno”.

In disaccordo l'insegnante di Ezio, la Pettinelli, secondo cui invece il ragazzo ha comunque meritato la sufficienza. Zerbi, però, si è detto convinto del suo giudizio, aggiungendo che forse quello di Amici potrebbe non essere il contesto giusto per Ezio. Infine ha accusato la sua insegnante di giustificarlo sempre. Dal canto suo, la Pettinelli ha detto che per l’allievo questo è un momento complicato e che i ragazzi vanno aiutati, non affossati.