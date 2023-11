Fabio Fazio, le due super ospiti di domenica: impazziscono tutti

24 novembre 2023 a

a

a

Due ospiti d'eccezione a Che tempo che fa, nella puntata che andrà in onda domenica 26 novembre sul Nove. Fabio Fazio accoglierà nel suo studio due importanti attrici italiane, Monica Bellucci e Miriam Leone. Si tratta delle due protagoniste femminili di "Diabolik – Chi sei?", la nuova pellicola dei Manetti Bros. Bellucci e Leone interpretano la Duchessa Altea, amante dell’ispettore Ginko, e Eva Kant, compagna del celebre ladro.

Il film, in particolare, racconta le origini di Diabolik tramite i flashback di cui lui stesso parla all'ispettore: i due nemici sono nelle mani di una spietata banda di ladri. E le due donne, preoccupate per loro, decidono di darsi da fare per liberarli. È probabile, comunque, che nel corso del talk di Fazio, le due attrici non parlino soltanto della pellicola, ma anche dell'esperienza sul set e del loro rapporto.

Ad accomunare Bellucci e Leone è sicuramente un passato legato alla bellezza: la prima ha iniziato la sua carriera come modella e indossatrice, mentre la seconda ha vinto Miss Italia nel 2008. Entrambe, poi, hanno deciso di lasciare quel mondo per dedicarsi alla recitazione. La Bellucci è diventata nota anche a livello internazionale, grazie a film come "La Passione di Cristo" e la saga di "Matrix". La Leone, invece, ha al suo attivo partecipazioni a numerose fiction e pellicole di successo, come "I Leoni di Sicilia". Tra l'altro, a breve diventerà mamma per la prima volta.