Paolo Bonolis, "e questa monnezza?": telespettatori in tilt

Seconda puntata di Ciao Darwin, su Canale 5, e nuove polemiche su Paolo Bonolis. Questa volta, per fortuna, la politica e il patriarcato non c'entrano e nessuno ha chiesto la testa del conduttore di Mediaset, come suggerito (follemente) da Repubblica una settimana fa.

Stavolta, i telespettatori hanno commentato sui social ironicamente una battutina dello stesso Bonolis a Luca Laurenti che tirerebbe in ballo con poco tatto un altro programma-simbolo di Mediaset, il Grande Fratello.

In studio il "maestro Laurenti" entra con uno dei suoi classici, bislacchi travestimenti. Alle sue spalle, una impalcatura in velluto rosso, un ingombrante catafalco con tanto di microfoni e riflettori per ricreare il celebre "confessionale" che da anni accompagna gli appassionati del Grande Fratello. Fulminante la domanda di Bonolis all'amico e storica spalla: "Dove va in onda questa monnezza?".

Sui social, in tanti hanno letto quelle parole non come una semplice trovata ma come un riferimento velenoso e voluto al programma condotto da Alfonso Signorini e che nella scorsa stagione ha vissuto forse la sua crisi di format più profonda, con Pier Silvio Berlusconi e i vertici di Cologno Monzese intervenuti in prima persona per dare una "sterzata" al reality rendendolo meno sboccato, volgare ed eccessivo. In una parola, meno "trash".

Da segnalare in puntata anche la presenza di una nuova Madre Natura. Questa volta è toccato alla bella australiana Sarah Shaw, non molto famosa su Instagram ma capace di fare colpo sul pubblico (in sala e a casa) al primo sguardo.