L'Eredità, Valeria e "corda"? "Solo per mandarvi affanc***o"

08 maggio 2024 a

Festeggiano molti telespettatori de L'Eredità, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Motivo? Francesca, la poco amata campionessa che qualcuno ha maliziosamente soprannominato "Fake Nali" per la straordinaria somiglianza con la popstar Annalisa, è stata sconfitta da Valeria. Peccato che per la concorrente non ci sia stato il lieto fine alla Ghigliottina.

Arrivata a giocarsi un montepremi finale di 47.500 euro, Valeria "sbatte" sulle cinque parole-indizio: "Tenere", "Scarpe", "Pedale", "Cerchio" e "Ponte". La campionessa scrive sul suo cartoncino "Freno", e tanti tra coloro che come ogni sera commentano in tempo reale la puntata su X, l'ex Twitter, sono concordi: "Tenere a FRENO; Freno per scarpe; Pedale del freno; Freno a cerchio; Ponte freno bici", scrive un utente. Ma le risposte non sono univoche: "Pensavo TESTA per cerchio alla testa, testa di ponte, tenere testa ma niente, non si legava con scarpe e l'altra". La parola giusta invece era "Corda" ed esplodono le contestazioni sui social.

"A domani amici vado a cercare una corda", ironizza un fan condividendo il meme dell'atto estremo. "Corda della circonferenza: se per gli autori cerchio e circonferenza sono la stessa cosa...", "So' arrivato solo in tempo per mandare affanc***o gli autori", "Stasera difficile, ci riproverà domani!", "Mah corda era impossibile da pensare", "Freno ce stava mejo", "Anche per noi freno stava per più parole di corda", "Porella non ci poteva arrivare, nisba", "Ma va'va'", "Difficile, poverina". E qualcuno è un po' più duro: "La nuova moda di queste donne è dire che l'avevano anche pensata, quando in realtà nebbia in Val padana!!!".