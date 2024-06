Striscia la notizia fa lo spot alla Lucarelli, "la faccia di Michelle Hunziker"

06 giugno 2024 a

"La faccia di Michelle Hunziker". Svista o uno dei memorabili tiri mancini del perfidissimo Antonio Ricci? Sta di fatto che il pubblico di Striscia la notizia mercoledì sera ha sgranato gli occhi e si è lanciato in divertentissimi commenti su X, l'ex Twitter, dopo aver visto Gerry Scotti fare uno spottone a Il vaso di Pandoro, l'ultimo libro di Selvaggia Lucarelli che prende spunto dal caso giudiziario che lo scorso Natale ha travolto Chiara Ferragni.

Nulla di strano, per molti, dal momento che Selvaggia è uno dei nomi più gettonati sui social, volto tv molto noto e i suoi libri sono sempre dei casi editoriali. Se non fosse, ricordano i più maliziosi, che la stessa Lucarelli qualche tempo fa aveva scatenato una battaglia mediatica proprio contro la Hunziker e l'associazione che la showgirl svizzera aveva fondato insieme a Giulia Bongiorno contro la violenza sulle donne, Doppia difesa, etichettata come poco trasparente e poco attiva. Insomma, secondo molti telespettatori Michelle non avrebbe preso troppo bene l'omaggio del tg satirico di Canale 5, proprio sotto il suo naso.

"Grazie per questo regalo bellissimo! Il Gerry con in mano il mio libro è tanta roba!", ha commentato la Lucarelli condividendo il video. "Sappi che se avesse potuto avrebbe tirato porconi", commenta in calce un follower su X, con tanto di fermo immagine di una Hunziker di sale. "Mi sfugge perché non lo abbia presentato la bionda", ironizza un altro. "Ammazza che sorrisino tirato la Michelle, non gli è piaciuto essere stata tanata".