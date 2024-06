Temptation Island, tra Lino e Alessia corna record. Lei lo umilia: la scritta sulla sabbia

28 giugno 2024 a

La prima puntata di Temptation Island su Canale5 ha dominato gli ascolti della prima serata di ieri, attirando 3.248.000 spettatori e il 24.9% di share. Un risultato clamoroso che ha permesso a Mediaset di superare la concorrenza di Rai 1 (Noos - L'Avventura della Conoscenza ha conquistato 2.032.000 spettatori e il 13.6% di share). Ottimo il risulteato di Dritto e Rovescio che si piazza al terzo gradino del podio con 932.000 spettatori (7.3% share), meglio di Piazzapulita - Il Sistema su La7 (865.000 spettatori con il 5.3% di share).

Il docu-reality rosa guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 3.804.000 di spettatori e del 36.5% di share. Numeri record accolti con entusiasmo da Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Diverte, commuove, fa riflettere. Grazie a Maria De Filippi e al suo team di Fascino Pgt che realizzano un prodotto dallo stile e dal linguaggio unici e contemporanei. E grazie a Filippo Bisciglia che guida con maestria il viaggio tra i sentimenti".

Di sicuro, fa discutere i social visto che su X da giovedì sera spopolano i commenti tra l'ironico e l'indignato per le vicende delle sette coppie in crisi già alle prese con bugie, corna, rivelazioni piccanti, scenate di gelosia. Tra i più contestati sicuramente Lino, fidanzato con Alessia ma già attratto da una delle tentatrici. Dopo due giorni, la compagna ha chiesto un falò di confronto immediato mentre sul conto del napoletano sono filtrate alcune indiscrezioni sul suo passato.

Lino avrebbe tradito più volte Alessia, spiega l'esperto di gossip Amedeo Venza su Instagram. Addirittura avrebbe frequentato un'altra ragazza fino a pochi giorni prima dell'inizio del programma: "Tra i fidanzati ce n'è uno che si è visto con una ragazza prima e dopo Temptation, quindi fino a pochi giorni fa", ha fatto sapere Venza, con conferma di Deianira Marzano. Addirittura, la tiktoker Andy Respiggi ha pubblicato su Instagram e su X una chat privata in cui Lino le ha inviato la foto delle sue parti intime.



Nel dubbio, visto il comportamento di Lino, la fidanzata Alessia si è lasciata andare a commenti disperati: "Ma è scemo?", si è chiesta di fronte al rifiuto di Lino di andare al falò. "Se non me lo portate vado io a parlarci". E a mo' di sfregio ha scritto "strunz" sulla sabbia.