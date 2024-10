Al Bano e Romina Power, "scivolo. Mi spezzo la coscia". Disastro all'ingresso sul palco di Tale e quale show

12 ottobre 2024 a

Sapeva di rischiare grosso, Biagio Izzo, in tutti i sensi. L'attore partenopeo e il collega Massimo Bagnato partecipano in coppia a Tale e quale show, il talent-vip del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti in cui i concorrenti (famosi) devono imitare le superstar della musica mondiale. Con qualche colpo di scena.

Gli autori per la puntata di venerdì 11 ottobre hanno riservato a Izzo una sfida improba: imitare sua maestà Romina Power, in coppia con l'ormai ex marito Al Bano Carrisi, sulle note della mitica Ci sarà, un "superclassico", per dirla alla Ernia.

A complicare il tutto, ovviamente, la difficoltà dell'esecuzione: buona, anche se un po' scolastica, quella di Bagnato. Rivedibile quella di Izzo, che forse però aveva ben altre preoccupazioni in testa. Per rendere maggiormente credibile e "aderente artisticamente" la sua versione della figlia del mito di Hollywood Tyrone Power gli autori e gli scenografi hanno pensato bene di truccarlo pesantemente (impossibile fare a meno, d'altronde) e di stringerlo in un sontuoso vestito da sera.

Pericoloso, perché assai stretto e lunghissimo: un bell'intralcio, soprattutto quando si è trattato di scendere le scale che dalle quinte portano al palco. Un Festival di Sanremo in minore, ma altrettanto insidioso: "Io scivolo, mi spezzo una coscia. Sono pur sempre Romina Power", protesta a un certo punto Izzo, aggrappandosi a Bagnato/Carrisi.

"Attenzione alla polizia musicale", lo ha poi simpaticamente messo in guardia il collega, anche se la prova, va detto, è stata ampiamente superata anche grazie alla simpatia dei due interpreti. "Se dovessimo vincere Biagio rimarrebbe vestito così?", domanda Bagnato a Conti e giudici. Per fortuna di Izzo, non è andata così.