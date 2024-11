Casa a Prima Vista, Gianluca Torre e la rivelazione sui clienti vip: "Se lo dicessi non sarei serio"

01 novembre 2024 a

"La casa è un investimento e bisogna sempre pensare al futuro". A dirlo, senza girarci troppo intorno, è Gianluca Torre. L'agente immobiliare di Casa a prima vista sforna consigli per chi si mette alla ricerca. "I criteri importanti? La posizione, che l’area sia sempre ben servita, la sicurezza della zona, l’esposizione, la luminosità - elenca intervistato da Elle -. Serve innamorarsi della casa, ma bisogna bilanciare la parte emotiva e la parte razionale. Come nella vita".

E tra le zone più richieste di Milano, dove opera e dove gira le puntate della trasmissione di Real Time, ecco che c'è una classifica: "Brera la vogliono tutti, ma le case sono pochissime. Le famiglie milanesi vogliono le zone intorno alle porte storiche (Romana, Venezia), mentre i più giovani Porta Nuova, CityLife (la zona dei Ferragnez, ndr)". Spesso Gianluca non vanta solo clienti "normali".

A chiamarlo per la vendita di una casa ci sono anche parecchi vip: "Ne ho - ammette per poi tirarsi indietro -, ma se rivelassi chi sono non sarei un agente serio. La discrezione è la nostra prima qualità. Con Stefano Accorsi è diverso, ha fatto qualche operazione con noi, ogni tanto ci sentiamo, è gentilissimo e carinissimo".