Federica Nargi terrorizza Alessandro Matri: "Corna, tutto può accadere"

07 novembre 2024 a

a

a

Impegnata a Ballando con le Stelle, Federica Nargi è una delle protagoniste della trasmissione di Rai 1. A ballare al suo fianco, Luca Favilla. Giovane, bello e moro, Luca non passa inosservato. Neppure ad Alessandro Matri, compagno dell'ex Velina. È lei stessa che, alla domanda se Matri sia o meno geloso, replica: "Lui è talmente sicuro di sé che…scherzo. La preoccupazione c'è, come in tutti i lavori. Siamo insieme da 16 anni. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo".

E proprio dal loro amore sono nate Sofia e Beatrice. A loro va il pensiero della Nargi: "So che manco loro da morire - premette in un'intervista a Chi -. Dopo un mese e mezzo iniziano a chiedere di me. Soprattutto la più piccola, Beatrice. A scuola piange, le manco; ho cercato di farle capire che mamma lavora. Spero che questa esperienza serva alle mie figlie per capire che, se vuoi realizzare un sogno, devi crederci e lavorare. La mamma non le ha abbandonate, questo è un po' il peso che si portano tutte le madri che lavorano".

Dalle Olimpiadi alla pista di Ballando: chi recluta Milly Carlucci | Guarda

D'altronde quella di Ballando è per lei un'esperienza unica: "Anche io ho miei problemi che, pur non essendo gravi, devo dimenticare per fare forza agli altri. Per questo avevo bisogno di lasciarmi andare e il ballo mi ha aiutata". La balelrina non indente arrendersi. Anzi, precisa: "Voglio stare in questo mondo, ma le bambine saranno sempre la priorità. Ho potuto partecipare perché mio marito mi appoggia, i miei suoceri ci aiutano e anche i miei genitori salgono da Roma per dare una mano. Domenica, dopo ogni puntata, corro da loro".