Affari tuoi, "puzzo?". E De Martino gela Lupo: una scena mai vista

"Rullo di tamburi, tocca al nostro batterista Graziano dalla Basilicata, detto anche Rocco Papapaleo. Un record è, è qui da 38 puntate: è arrivato il momento. Pesca il pacco giusto". L'introduzione di Stefano De Martino, conduttore di Affari tuoi, quiz dell'access prime time di Rai 1, è come al solito ricca di entusiasmo.

E lui, Rocco, sfinisce i pacchistia suon di "ooooh", una attesa infinita: "Sta contando ragazzi, c'è una strategia" spiega De Martino, anche lui un po' spiazzato dal metodo del suo concorrente. Insieme a Graziano ("Tra un po' scadeva, poi era da buttare perché quando li scongeli...", ironizza De Martino, che poi gli fa suonare le bacchette sulla batteria) c'è Annabella, cantante jazz "di nome e di fatto", si illumina ancora il conduttore partenopeo.

Che Di Martino sia l'autentico showman della puntata lo conferma anche il gustoso siparietto con Lupo, l'opinionista seduto tra il pubblico in studio. Stefano, seduto accanto a lui, gli si avvicina annusandolo: "Puzzo?", "No no", "Stamattina ho fatto la doccia", "Eh, stamattina...". E i telespettatori a casa, su X, impazziscono.

La partita è tosta, Annabella colpisce per il sangue freddo (in uno dei momenti clou, beve acqua senza farsi troppi problemi). E Rocco stupisce tutti accettando l'offerta del Dottore, che propone 15mila euro con due soli pacchi in gioco, 100 euro e 30mila euro. Tanto che in tanti su X alzano il sopracciglio per la strategia del Dottore: "Mizziga vi sta pure aiutando con quest'offerta", "Stavolta non ho capito la logica del Dottore di offrire il cambio a due pacchi dalla fine sapendo che i 30.000 sono fuori e che il concorrente aveva 5.000 nel suo pacco". Vuoi vedere che per una sera ha sbagliato lui?