L'Eredità, "niente messa in onda": arriva la decisione di Rai 1

01 dicembre 2024 a

Piccolo stop per L'Eredità. Il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni si ferma per una sera, quella di domenica 1 dicembre. Il motivo sta nel palinsesto. La trasmissione infatti cede il posto alla finale del "Festival dello Zecchino d’Oro", giunto ormai alla sua 67esima edizione. Il tradizionale appuntamento condotto per l’occasione da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni andrà in onda a partire dalle 17:20, fino alle 20:00. Il programma di Liorni, invece, tornerà domani, lunedì 2 dicembre 2024, a partire dalle 18:40.

Intanto il quiz game sta ottenendo grandi ascolti. Merito anche del "nuovo" campione. Christian Giordano di Capaccio Paestum, ha ammesso che "alcune volte Marco mi chiama campionissimo in puntata. Sono andato lì per giocare, per divertirmi ed è andata molto meglio del previsto". Il campione nel corso dell’intervista al Tg 1 ha svelato che in questo momento la sua parola preferita è "sinistro" perché gli ha consentito di vincere 160.000 euro.

Gli ingredienti che gli hanno permesso di indovinare le 4 parole della Gioghiottina? "Fortuna, bravura e intuizione che unendosi mi hanno permesso di indovinare le 4 parole", ha ammesso il giovane che si è portato a casa ben 310.625 euro ed è ad un passo dal record storico.