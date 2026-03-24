GfVip, Alessandra Mussolini-choc contro Adriana Volpe: "Vibratore sotto al cuscino"

Prime tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Adriana Volpe si è lamentata del modo in cui gli autori danno la sveglia a tutti i concorrenti. A suo dire, sparerebbero la musica a volume troppo alto. A risponderle, tra gli altri concorrenti, è stata Alessandra Mussolini, che le ha lanciato una frecciata: "Allora mettiamo un vibratore sotto al cuscino!". "Del vibratore forse ce ne avrai bisogno, ma questa è un’altra cosa… Io non ho detto un vibratore, ho detto una vibrazione", ha replicato per le rime la Volpe.

Sbigottita Alessandra Mussolini, che ai coinquilini ha chiesto: "Cos’ha detto? Che ho bisogno del vibratore?”. Un momento, questo tra le due concorrenti, che è già diventato virale su tutti i social. Ed è già stato anticipato sia da Federica Panicucci a Mattino Cinque che dal Tg5 che nella puntata di questa sera, martedì 24 marzo, la conduttrice Ilary Blasi parlerà di questa vicenda con le dirette interessate.