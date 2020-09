Ilaria Capua a DiMartedì risponde a Floris: "Mi dispiace dirlo, ma non c'è nessun ostacolo al coronavirus. Fenomeno epocale"

30 settembre 2020 a

"Mi dispiace, ma siamo in mezzo a una pandemia". Ilaria Capua, virologa italiana di stanza a Miami, in collegamento con DiMartedì stronca ogni speranza di Giovanni Floris e degli italiani. Non c'è via di fuga dal coronavirus, e il Covid non si è indebolito.





"Un virus pandemico che non trova alcun ostacolo, corre - spiega sconsolata la ricercatrice -. Il virus è qui, mi dispiace dirlo, circolerà, farà il virus e dobbiamo imparare a conviverci. Facciamocene una ragione, tiriamoci su le maniche e la mascherina, comprendiamo che siamo di fronte a una situazione eccezionale e che stiamo vivendo un fenomeno epocale, che trasformerà le nostre vite, le nostre professioni e lo spettacolo. Ci siamo in mezzo, sappiamo gestirla, gestiamola".

