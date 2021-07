Clima, lo studio della Nasa: "Oscillazione lunare e possibili inondazioni catastrofiche", verso un disastro epocale

18 luglio 2021 a

a

a

Il clima impazzito sta devastando l'Europa. E non solo: abbiamo visto cosa sta accadendo negli Stati Uniti, e ancora la crisi idrica in Iran. Insomma, galoppiamo verso il caos. Ma il peggio, ovviamente, deve ancora venire. E quel "peggio" viene anticipato da uno studio della Nasa in collaborazione con l'Università delle Hawaii, ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Climate Change, dove si puntano i riflettori su una imminente "oscillazione" nell'orbita della Luna.

Video su questo argomento La strage delle alluvioni, Merkel sconvolta. Germania, morti e dispersi: dietro la sciagura un terrificante sospetto

Un ondeggiamento che, secondo quanto riportato nello studio, avrà conseguenze catastrofiche, con probabili e devastanti inondazioni lungo le coste degli Usa, addirittura di tre o quattro volte superiori rispetto a quello che avviene normalmente, con ripercussioni difficilmente calcolabili. Si tratta di fenomeni che già sono un problema in molte città dell'Atlantico ma soprattutto del Pacifico, fenomieni che però sarebbero destinati a peggiorare radicalmente.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), nel corso del 2019, ha già segnalato 600 di queste oscillazioni. Eppure, dalla metà degli anni 2030, sostiene la ricerca, la coincidenza tra l’aumento dell’innalzamento del livello del mare con un ciclo lunare farà sì che le città costiere di tutti gli Stati Uniti e probabilmente di molte altre zone del mondo inizino un decennio di eventi drammatici. Che potrebbero determinare la loro sparizione, spazzate via dalle acque.

Video su questo argomento Clima impazzito anche in Repubblica Ceca, alluvioni devastanti: un Paese in ginocchio

Il fenomeno dell'oscillazione è un ciclo naturale durante il quale le maree possono risultare più o meno forti. Sino ad oggi molto sottostimati, gli effetti dell'attrazione di gravità sul nostro pianeta potrebbero determinare grossi rischi, in particolar modo quando Luna, Terra e Sole si allineeranno, aumentando così l'attrazione sui mari.

A suonare l'allarme è Bill Nelson, amministratore della Nasa: "Le aree basse vicino al livello del mare sono sempre più a rischio e soffrono a causa dell’aumento delle inondazioni, e ciò non farà che peggiorare. La combinazione dell’attrazione gravitazionale della Luna, dell’innalzamento del livello del mare e del cambiamento climatico continuerà ad esacerbare le inondazioni costiere sulle nostre coste e in tutto il mondo. Il Sea Level Change Team della NASA sta fornendo informazioni cruciali in modo da poter pianificare, proteggere e prevenire danni all’ambiente e ai mezzi di sussistenza delle persone colpiti dalle inondazioni", ha concluso Nelson.

"Superato un punto critico, non pensavo così in fretta". Alluvioni e catastrofi, l'esperto: perché è meglio non viaggiare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.