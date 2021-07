Pfizer e AstraZeneca, "stessi rischi di trombosi". Accusa pesantissima alla Ue: "Mani sporche di sangue"

30 luglio 2021 a

Il rischio di trombosi con il vaccino AstraZeneca è pari a quello con Pfizer: lo rivela uno studio recente secondo il quale i profili di sicurezza dei due farmaci sono "ampiamente simili". A darne notizia è un articolo del Daily Mail ripreso da Dagospia. Gli scienziati coinvolti nella ricerca, in particolare, hanno confrontato i tassi di trombosi tra oltre 1,3 milioni di vaccinati in Spagna. In questo modo hanno scoperto che entrambi i vaccini hanno un rischio minimo di causare coaguli. Anche se in realtà un legame tra il vaccino Pfizer e la trombosi deve ancora essere dimostrato.

Il virus, invece, ha otto volte più possibilità di entrambi i vaccini di provocare una trombosi. Le preoccupazioni per la sicurezza del vaccino anglosvedese hanno spinto diversi Paesi europei a usare quel farmaco in maniera molto limitata, solo per alcune fasce di età. Alla luce di questo nuovo studio, un funzionario del governo del Regno Unito avrebbe accusato i leader europei di avere "le mani sporche di sangue" per aver buttato via un vaccino salvavita. "Ora sappiamo che ciò che tutti sospettavamo era vero, lo hanno fatto per ripicca per la Gran Bretagna a causa della Brexit", ha dichiarato l'insider a Politico.

"Quando saranno scritti i libri di storia, diranno che queste persone sono state direttamente responsabili della morte di migliaia di persone nei paesi in via di sviluppo che non prenderanno l'AZ a causa delle loro storie anti-vax", ha continuato il funzionario. Allo studio in questione hanno lavorato i ricercatori dell'Istituto universitario della Fondazione per la ricerca sull'assistenza sanitaria primaria di Barcellona insieme a un team di Oxford e dei Paesi Bassi. La ricerca, inoltre, sarà pubblicata prossimamente su The Lancet e ha esaminato solo i dati della Catalogna, una regione della Spagna. Ma scienziati indipendenti devono ancora verificare i risultati.

