Nasa, gli Stati Uniti "bombardano" un asteroide: la missione per salvarci dalla catastrofe

Gli Stati Uniti si preparano a bombardare un asteroide. E così per la prima volta nella storia l'uomo proverà a cambiare la rotta di un corpo celeste. Stiamo parlando di una nuova missione della Nasa, che prende il nome di Dart (acronimo di Double Asteroid Redirection Test). Cosa succederà nello specifico? Una navicella spaziale sarà lanciata da una base in California, negli Usa, per poi andare a schiantarsi su un asteroide alla velocità di 24mila chilometri orari.

L'asteroide che si ha intenzione di colpire si chiama Dimorphos ed è largo 160 metri, orbita a 11 milioni di chilometri dal nostro Pianeta intorno a un altro corpo molto più grande. Secondo gli esperti, comunque, non rappresenta un pericolo per la Terra. E' stato scelto solo perché simile a un tipico corpo celeste che un giorno potrebbe rappresentare una minaccia.

La missione inizierà il prossimo autunno, a partire da fine novembre. Ma i tempi non saranno rapidissimi, ci vorrà più di un anno infatti per raggiungere la meta. Se tutto andrà secondo i piani, l’impatto della navicella sarà come una sorta di spintone e rallenterà l’orbita dell’asteroide di 4 minuti. Anche se può sembrare poco agli inesperti, in realtà gli astronomi hanno chiarito che questo tipo di “bombardamento”, a milioni di chilometri dalla Terra, basterebbe a sventare l’eventuale impatto di un corpo pericoloso. Nella missione ci sarà anche un pezzo di Italia. A trasmettere il video dello schianto infatti sarà LiciaCube, un satellite dell’Agenzia spaziale italiana.

