Striscia la Notizia, non solo il microfono: la seconda "arma sporca" del tuo smartphone. Come ti spia (e come ti vende)

L'esperimento condotto da Marco Camisani Calzolari per Striscia la Notizia ha portato i suoi frutti, "Purtroppo - spiega nella puntata del tg satirico andata in onda venerdì 1 ottobre - molti di voi hanno segnalato che l'esperimento ha esito positivo". Ossia i microfoni dei cellulari ci spiano. Pronunciato delle frasi vicino al telefono, come "quanto mi piacerebbe avere un'auto", ecco che magicamente ci compaiono pubblicità di automobili sullo smartphone. Un risultato che ha costretto il Garante della Privacy a lanciare l'allarme.

"Ma il problema non è solo italiano, ci sono tantissime app che spiano - prosegue Calzolari -. Per questo dobbiamo aiutare il Garante a capire quali sono". Come? "Togliamo l'accesso al microfono di tutte le app poi le riaccendiamo uno alla volta cercando di capire ogni giorno se arrivano pubblicità legate a quello che abbiamo detto".

Nei giorni scorsi proprio il servizio del tg satirico di Canale 5 aveva portato il Garante a prendere provvedimenti: "Su questo illecito uso di dati che si sta facendo alle spalle di persone ignare, già all’attenzione dei suoi uffici, il Garante per la privacy ha avviato un’indagine dopo che un servizio televisivo e diversi utenti hanno segnalato come basterebbe pronunciare alcune parole sui loro gusti, progetti, viaggi o semplici desideri per vedersi arrivare sul cellulare la pubblicità di un’auto, di un’agenzia turistica, di un prodotto cosmetico". Insomma, le verifiche del caso sono in corso.

Qui l'intero servizio di Calzolari su Striscia la Notizia

