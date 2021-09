Non trova il preservativo, sigilla il pene con la colla: la morte atroce di un ragazzo di 25 anni

04 settembre 2021 a

Non avevano un preservativo con loro, ma la voglia di fare sesso era irrefrenabile. Al punto da mettere in atto un’idea così stupida e malsana che a questa coppia sarà sembrata geniale. Un 25enne di Ahmedabad ha infatti usato una potente colla adesiva per “sigillarsi” il pene e consumare un rapporto con la fidanzata “in sicurezza”. Il giorno dopo dopo, però, il ragazzo è stato trovato privo di sensi tra gli arbusti vicino all’hotel in cui si era consumata la fuga d’amore.

Trasportato d’urgenza in ospedale, non è stato possibile salvargli la vita: è infatti morto poche ore dopo. Secondo l’inchiesta condotta dalla polizia locale, e riportata dal quotidiano Times of India, l’utilizzo della colla adesiva per sigillare il pene avrebbe complicato in maniera grave i problemi di salute del ragazzo, conducendolo fino alla morte. Diversi testimoni lo avevano visto recarsi in hotel insieme alla sua fidanzata, ma è uno in particolare il dettaglio che potrebbe fare la differenza: entrambi erano tossicodipendenti.

Quella colla utilizzata dal 25enne serviva infatti (anche) per drogarsi: “Dato che non avevano alcuna protezione - hanno fatto sapere fonti di polizia - hanno deciso di applicare l’adesivo sulle sue parti intime per assicurarsi che lei non rimanesse incinta”. Secondo l’inchiesta, l’uso improprio dell’adesivo avrebbe peggiorato le condizioni di salute del ragazzo, che sarebbe poi morto per insufficienza multiorgano.

