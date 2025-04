Supergonorrea, Matteo Bassetti: "Cosa rischiamo", è allarme rosso

"Aumentano i casi di gonorrea resistente agli antibiotici - ha scritto Bassetti -. L’allerta arriva da UK dove si rischia di tornare in epoca pre-antibiotica, arrivando a essere non più curabile, se non si affronta rapidamente il problema. Preoccupa soprattutto la supergonorrea ovvero batteri resistenti a tutti gli antibiotici disponibili. La gonorrea è una malattia sessualmente trasmissibile causata dal batterio Neisseria gonorrhoeae che, negli ultimi decenni, ha sviluppato resistenza a diversi farmaci. A livello mondiale, è la seconda infezione sessuale batterica più diffusa dopo la clamidia . La maggior parte delle infezioni viene ancora oggi trattata in modo efficace, ma preoccupa l’aumento della resistenza al ceftriaxone, l’antibiotico più comunemente utilizzato".

Con un lungo post su Instagram, il virologo Matteo Bassetti ha lanciato l'allarme sulla " supergonorrea ". Secondo l'esperto, il virus - che potrebbe arrivare direttamente dal Regno Unito - rischia di farci tornare a un'epoca pre-antibiotica . Uno scenario terrificante, in quanto non sarebbe più curabile dai medici.

Nuove raccomandazioni dal World Cancer Research Fund, il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro. Per mantenere un...

E ancora: "I sintomi tipici della gonorrea comprendono perdite dense di colore verde o giallo dalla vagina o dal pene, dolore a fare pipì, dolore e fastidio al retto e, nelle donne, dolore al basso ventre e sanguinamento al di fuori del ciclo mestruale. Se non trattata, la gonorrea può progredire causando complicanze anche gravi, tra cui l’infertilità e la malattia infiammatoria pelvica. Due sono le raccomandazioni: non usare antibiotici come profilassi di malattie sessuali (preP) e utilizzo del preservativo in tutti i rapporti sessuali occasionali, con ogni nuovo partner e con partner di cui non si conosce lo stato di salute".