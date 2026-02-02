Scoperta la capsula del tempo: dentro ogni cellula i segreti del passato per curare il futuro

Immaginare che una cellula possa avere una memoria sembra quasi fantascienza. Eppure è proprio da questa intuizione che nasce una delle scoperte più affascinanti raccontate recentemente da Harvard Gazette. Un team di ricercatori di Harvard e del Broad Institute ha sviluppato una tecnologia capace di registrare e conservare le tracce del passato di una cellula, una sorta di capsula del tempo biologica battezzata TimeVault. Per anni la biologia ha studiato le cellule come se fossero bloccate in un eterno presente. Le tecniche più avanzate permettono infatti di osservare cosa accade in un preciso istante: quali geni sono attivi, quali proteine vengono prodotte. Ma molte decisioni cruciali come la trasformazione di una cellula sana in tumorale o la comparsa della resistenza a un farmaco sono il risultato di eventi avvenuti molto prima. Eventi che, fino a oggi, andavano perduti.

È qui che entrano in gioco i TimeVault. Come spiega Harvard Gazette, i ricercatori hanno sfruttato strutture naturali già presenti nelle cellule, chiamate vaults, trasformandole in piccoli archivi molecolari. Questi “scrigni” custodiscono l’RNA messaggero, la molecola che racconta quali geni erano attivi in un certo momento. In condizioni normali, queste informazioni si degradano rapidamente; con i TimeVault, invece, possono essere conservate per giorni. Il risultato è sorprendente: gli scienziati possono tornare indietro nel tempo e ricostruire la sequenza di eventi che ha portato una cellula a cambiare comportamento. Un po’ come leggere le pagine precedenti di un libro, invece di limitarsi all’ultimo capitolo. Secondo Harvard Gazette, questa tecnologia potrebbe rivelarsi cruciale soprattutto nello studio dei tumori. Capire quando e perché una cellula cancerosa diventa resistente alle terapie è una delle grandi sfide dell’oncologia moderna. Con i TimeVault, diventa possibile analizzare le fasi iniziali di questo processo, quando la resistenza comincia a formarsi, ma non è ancora visibile.

Non solo cancro. La “memoria cellulare” potrebbe aiutare anche a comprendere meglio il comportamento delle cellule staminali, che devono continuamente decidere se restare tali o trasformarsi in cellule specializzate. Decisioni delicate, influenzate da segnali temporanei che finora erano difficili da catturare. I ricercatori descrivono i TimeVault come una sorta di scatola nera della cellula: non registrano solo l’evento finale, ma l’intera storia che lo precede. Un cambio di prospettiva importante, perché suggerisce che per capire davvero una cellula non basta osservarla nel presente, ma bisogna conoscere il suo passato. La tecnologia è ancora in fase sperimentale, ma il suo potenziale è enorme. Come sottolinea Harvard Gazette, in futuro potrebbe aprire la strada a terapie sempre più personalizzate, basate non solo su ciò che una cellula è, ma su ciò che ha vissuto. In fondo, anche a livello microscopico vale una regola universale: il passato lascia tracce. E ora, per la prima volta, la scienza ha trovato il modo di leggere queste tracce