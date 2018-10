Momenti di enorme imbarazzo durante Caduta libera di Gerry Scotti quando una concorrente si è ritrovata davanti a un bivio: dare la risposta corretta o diventare il nuovo idolo del mondo trash. Nel corso della puntata di martedì 16 ottobre, alla concorrente è stato lanciato il quesito: "Chi soffre di scopofobia ha paura di essere...".

Quando è comparso lo spazio per la risposta con il relativo suggerimento, il pubblico ha cominciato a rumoreggiare e il gelo è diventato palpabile: otto lettere, la terzultima è una "a" e l'ultima una "o". In tanti avrebbero ceduto alla tentazione di rispondere nel modo più volgare (per esempio inc***ato). Non la concorrente, che ha mantenuto i nervi saldi e ha dato la risposta corretta: essere "guardato".