In epoca di tagli dei contributi all'editoria, dagospia.com svela un retroscena che potrebbe rivoluzionare il mondo dei giornali in Italia. Protagonisti della vicenda sono Diego Della Valle, Luca di Montezemolo e Flavio Cattaneo. I tre, che erano soci di Ntv (Italo treno), sarebbero molto "liquidi" dopo la vendita della società agli americani: secondo Dago, la cessione avrebbe fruttato oltre 340 milioni a Della Valle, sui 250 a Montezemolo e 110 a Cattaneo.

Della Valle, dopo l'acquisizione del Corriere della Sera da parte di Urbano Cairo, si è trovato in mano le briciole. Montezemolo, dopo aver guidato praticamente tutto in Italia, soffrirebbe, a dir di Dago, di assenza di potere e ruoli che contano. L'idea iniziale, scrive il sito di D'Agostino, era puntare in alto, addirittura a quella Gedi dei De Benedetti nata dopo la fusione di Repubblica e La Stampa. Ma vuoi per la somma dell'offerta peraltro mai partita, che sarebbe stata corposa, vuoi per i rapporti non esattamente idilliaci tra Montezemolo e gli Agnelli, non se n'è fatto nulla. Ma i tre non si sarebbero dati per vinti. E, stando sempre a dagospia.com, starebbero ora spostando gli occhi sul Fatto Quotidiano.

A smentire le indiscrezioni di stampa secondo le quali Flavio Cattaneo, Luca di Montezemolo e Diego della Valle sarebbero interessati all’acquisto del quotidiano, è però l’ufficio stampa del vicepresidente di Italo, Flavio Cattaneo: nessun acquisto del Fatto Quotidiano né di qualsivoglia giornale.