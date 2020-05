Striscia la Notizia, scoperta una truffa con sms e finte chiamate dalla banca

27 maggio 2020 a

I tentativi di criminali di accedere ai conti correnti online delle persone sono sempre più frequenti e sono aumenti nei mesi del lockdown. Lo rivela anche Striscia la Notizia che mette in guardia soprattutto sull'ultina truffa messa in atto con sms e chiamate partite proprio dal numero della banca di un correntista.

In realtà, si tratta di truffatori che utilizzano siti internet che consentono di usare numeri altrui, come quelli degli istituti di credito, per inviare messaggi: con questi si segnalano accessi anomali ai conti e si invita a fornire i propri codici di accesso. Il consiglio della trasmissione di Antonio Ricci è quello quindi di non fornire mai codici di accesso per telefono.

