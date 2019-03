Avanti un altro, il sospetto dietro la selezione dei concorrenti: il dettaglio mai svelato da Bonolis

Paolo Bonolis ha rivelato un dettaglio finora poco noto su Avanti un altro e soprattutto sui suoi concorrenti. Intervistato dal Corriere della sera, il conduttore ha parlato delle sue trasmissioni che spesso si ripetono per anni, ma per le quali non perde mai l'entusiasmo, che "si rinnova nella tipicità delle trasmissioni, sia Avanti un altro oppure Ciao Darwin. Sono trasmissioni in cui incroci persone e situazioni sempre differenti, già questo è un cambiamento costante, una linfa sempre nuova. Non conosco nessuno dei concorrenti di Avanti un altro - ha ammesso a sorpresa - ogni volta si schiude davanti a me un mondo nuovo. È un continuo cambiare interlocutore e questo è fonte di energia e curiosità non indifferente. E poi c'è il dovere professionale di metterci sempre il massimo dell'impegno". Bonolis dice di non conoscerli, eppure capitano spesso personaggi curiosi e incredibili: chissà, magari è solo fortuna.