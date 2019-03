L'Eredità, Flavio Insinna e l'annuncio epocale del concorrente su Raiuno: "Sposerò il mio compagno"

Un annuncio epocale quello andato in onda a L'Eredità davanti agli occhi sgranati per lo stupore di Flavio Insinna. Il concorrente Nicola Dalla Torre ha annunciato in diretta che sposerà il suo compagno Manuel Puddu. Dalla Torre, che arriva da Ponte di Piave nel Trevigiano, ha fissato già la data al prossimo 11 giugno. "Riusciremo a coronare questo sogno - ha detto il concorrente - In una tenuta di Annone Veneto in provincia di Venezia". Insinna ha colto l'occasione e ha festeggiato il concorrente al grido di "viva gli sposi!".

Il gesto del conduttore è stato particolarmente apprezzato sia dal concorrente, che dal sito gay.it che ha riportato l'episodio, sottolineando la sensibilità di Insinna. Al Giornale di Vicenza poi ne ha parlato il compagno del concorrente, Puddu: "Insinna ha voluto chiedergli del matrimonio e per me è stato molto bello. Non abbiamo infatti mai avuto alcuna intenzione di tenere nascosto il nostro amore. Anzi, l’abbiamo sempre vissuto con estrema tranquillità e leggerezza. Prima che mi trasferissi anch’io a Ponte di Piave per dare inizio alla nostra convivenza, abbiamo vissuto i tre anni a Cismon. A volte si pensa che nei piccoli paesi di provincia ci possa essere un’atmosfera meno propensa ad accettare le relazioni omosessuali. Per noi non è stato così. Anzi".