Agguato di Luciana Littizzetto a Fabio Fazio. Siamo negli studi di Che tempo che fa, nella puntata di domenica 24 marzo. Il momento è quello del consueto monologo della comica torinese, che spazia come sempre dalla politica all'attualità. E con l'estate che si avvicina, ecco che la Littizzetto mostra un peculiare modello di costume da uomo. Costume leopardato, per la precisione, dal costo di 150 euro, "neanche te lo tirano dietro". Dunque, in una seconda fotografia, mostra il costume indosso a Fabio Fazio: un sapiente fotomontaggio piuttosto spiazzante. Nessun uomo al mondo, probabilmente, prova gusto nel vedersi ritratto con una simile "bellezza" indosso (e per giunta con ciabattoni di gomma da piscina).

