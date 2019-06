Amici, bomba internazionale: l'ex concorrente della De Filippi che ha sfondato in America

Patrizio Ratto, ballerino della quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, arrivato anche al serale nella squadra blu con Nek e J-Ax, è sbarcato oltreoceano. Il ballerino, presentatosi alla corte di Simon Cowell, ha conquistato il pubblico e i giudici di America's Got Talent. Lì Patrizio si è presentato inizialmente come pianista dichiarando: “Da piccolo ero molto tranquillo e timido, mia madre mi mise davanti ad un pianoforte e mi innamorai subito di questo strumento. Sono ispirato dai compositori classici e una delle mie più grandi fonti di ispirazioni è Beethoven. Quando ascolto la sua musica sento l’emozione, posso essere arrabbiato, felice o tranquillo, entro in quel mondo ed è tutto per me".

"Sono molto nervoso, ma penso che sia una possibilità di mostrare ai giudici e all’America la mia passione” ha continuato il ballerino. Durante l'esibizione il ragazzo ha iniziato a suonare Per Elisa, facendo sbuffare di noia Simon per poi, e a metà esibizione, dare un calcio allo sgabello e iniziare a ballare in maniera strepitosa. Il pubblico e i giudici sono rimasti senza parole e l’ex ballerino di Amici ha ottenuto una clamorosa standing ovation.