Amici, Alberto Urso e le foto pazzesche pubblicate da Signorini: corna? Con che vip lo pizzicano (e come)

Un'estate incandescente per Alberto Urso, il tenore vincitore dell'ultima edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Infatti Chi, il settimanale diretto dal re del gossip Alfonso Signorini, ha beccato il tenore in Sicilia, diviso tra due allieve proprio di Amici: la ballerina Valentina Vernia e l’interprete Emma Muscat. Come si vede nelle immagini pubblicate dal rotocalco, Alberto e Valentina si scambiano sguardi complici, pieni di passione: c'è forse del tenero? Peccato che secondo Chi ci sia quella che viene definita maliziosamente "un'amicizia speciale" anche tra lo stesso Urso e Emma, fidanzata del rapper Biondo. Da par suo, Alberto Urso ha recentemente nicchiato, interpellato proprio dal settimanale di Signorini: "Una fidanzata? Pur volendo non saprei dove e quando incontrarla. Per ora sono fidanzato solo con la musica". Eppue, di fidanzate, potrebbe anche ritrovarsene... due.

Di seguito, le foto pubblicate da Chi: