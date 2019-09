Uomini e Donne, Ida Platano confessa: "Sì, ci sentiamo...". Terremoto-vip di gossip?

Nel corso della prima puntata di Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Maria De Filippi tornato come ogni anno in onda su Canale 5, la dama del Trono Over Ida Platano ha dichiarato di avere iniziato una piacevole conoscenza, per il momento solo telefonica, con l'ex concorrente di Temptation Island Andrea Filomena.

Quest'ultimo, che aveva intrapreso il viaggio nei sentimenti nel docureality con l'ormai ex fidanzata Jessiaca Battistello, ha deciso di spiegare la situazione ai suoi fan, attraverso il suo profilo Instagram. "Tra me e Ida c’è solo una bellissima amicizia e niente di più; è una donna bellissima e gli auguro tutto il bene del mondo. Con Jessica, da persona matura, mi sono lasciato in buoni rapporti", ha spiegato in breve il 31enne.