Piero Chiambretti, le conseguenze per Mediaset: la richiesta del Biscione a chi è entrato a contatto con lui

Era affetto da coronavirus (manca ancora la conferma definitiva, il tampone "è incerto"), ma senza sintomi. Per Piero Chiambretti - e per Mediaset - è stata una vera doccia gelata. Adesso sembra che il popolare conduttore sia ricoverato Torino (dove ci sarebbe anche sua madre contagiata dal virus). In queste ore, però, spunta un’altra indiscrezione: Mediaset avrebbe chiesto la quarantena a tutti i vip entrati a contatto con Chiambretti. A loro avrebbe chiesto di comunicare alle autorità eventuali sintomi.

Molti di questi vip, da giorni ormai, sono a casa. Cristiano Malgioglio, ad esempio, è uno di loro. Come Libero vi ha raccontato alcune settimane fa è rinchiuso in casa tra faccende domestiche e canzoni. Senza uscire. E per fortuna senza alcun sintomo. Ma tra i personaggi che sarebbero venuti a contatto con Piero c’è anche Serena Grandi. A Libero, quando le telefoniamo, racconta: “Sono anche io in quarantena. Ma l’ultima ultima puntata di Cr4 risale al 29 febbraio”. Quindi pericolo scampato per la grande attrice, vincitrice del premio Oscar con la Grande Bellezza. Tra l’altro non si sa quando Chiambretti sia stato infettato dal virus e soprattutto è difficili sapere dove sia avvenuto il contagio. Rebus sugli altri del cast: Incorvaia, Ambra Lombardo, IVA Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Sgarbi, Jessica Notaro. Per adesso sembra che siano tutti a casa, come il resto dell’Italia, seguendo le prescrizioni del Governo.