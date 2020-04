Paolo Bonolis si confessa con Carlo Conti: "Pippo Baudo si inc*** va tantissimo, quando lo chiamavo il 'Pippone nazionale'"

04 aprile 2020 a

In quarantena Paolo Bonolis e Carlo Conti si lasciano andare a qualche confessione. "Pippo Baudo si inc….va tantissimo con me quando a fine puntata di Luna Park dicevo al pubblico ‘appuntamento domani con il Pippone nazionale”, ha raccontato il primo. I due amici infatti si sono dati appuntamento online per qualche chiacchiera ammazza tempo. “La butto lì come format tv: tu ti fai i cantanti tuoi, io mi faccio i miei e vediamo chi vince - scherza il conduttore di Avanti un altro alla domanda di una fan su un possibile programma condotto da entrambi -. Una gara con il pubblico che vota; io faccio il mio spettacolo e tu il tuo spettacolo, così si hanno i miei e i tuoi vincitori. Magari Antonella Clerici valletta contesa tra i due.” Poi è la volta di Conti che all'idea non si tira indietro. D'altronde lo stesso Bonolis non ha mai sdegnato viale Mazzini.

