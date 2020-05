Benedetta Rinaldi ritorna a Unomattina? Forse no, lo sfogo: "Per la prima volta...", umiliata da segretaria e centralinista Rai

09 maggio 2020 a

Nuova doccia gelata per Benedetta Rinaldi in Rai, e altro durissimo sfogo contro viale Mazzini. La conduttrice, sostituita a Unomattina con suo grande stupore da Valentina Bisti in questa stagione ("È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo”, aveva confessato a settembre in una intervista a Nuovo) era data in procinto di tornare alla guida del programma.

Qualcosa, forse, sta andando storto a giudicare dalle sue parole su Twitter. "Ho sempre detto che la Rai non è né buona né cattiva. Le persone che ci lavorano le danno il volto - scrive la Rinaldi -. Oggi mi è capitato, per la prima volta, che una segretaria non alzasse la cornetta ma usasse la centralinista per riferire la sua risposta. Ditemi voi che faccia ha la Rai oggi".

