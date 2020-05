Fiorello fa 60 anni? Clamorosa sorpresa di Luca Sardella: "Soltanto per lui..."

Francesco Fredella 19 maggio 2020 a

Si conoscono da sempre. E spesso negli spettacoli di Fiorello spunta il nome di Luca Sardella, famosissimo per la sua grande passione per le piante. Addiritturea, c’è chi racconta che un pomeriggio in casa Sardella, nel cuore di Roma, Fiorello sia rimasto senza fiato dopo aver visto il terrazzo del pollice verde più famoso della tv. Piante e fiori ovunque. Ma in soggiorno ci sono anche dischi, pianoforte e chitarre. Ed è proprio con questi strumenti che Sardella - durante la quarantena - ha inciso Rosario, una nuova canzone dedicata al suo amico Fiorello che ha compiuto 60 anni qualche giorno fa. Tra Fiorello e Sardella c’è un’amicizia bellissima. In una delle ultime puntate di Vivaraiplay in prima fila c’erano Luca e sua figlia Daniela. “Sono legatissimo a Fiore. Nei prossimi giorni porterò questo brano in sala registrazione. Appena sarà possibile gliela canterò dal vivo”, assicura il botanico della tv che sta spopolando sia su Striscia la notizia (con una rubrica registrata dal terrazzo di casa), sia su Rete4. “Mi ha chiamato giorni fa anche Roberto Baggio: mi ha chiesto consigli per le sue piante. E gli ho detto di mettersi la maglia della nazionale e di palleggiare vicino alle piante”, conclude Sardella.

