L'Eredità, clamorosa svolta nella vita di Massimo Cannoletta: cosa fa oggi per vivere

Una vera e propria svolta quella di Massimo Cannoletta. Il supercampione dell'Eredità è passato dalla tv ai giornali. Dopo il successo su Rai 1, Cannoletta ha iniziato una nuova esperienza collaborando con il settimanale Gente. Qui il campione scrive un articolo a settimana per la sua rubrica "In viaggio con Massimo Cannoletta". Inutile dire che i suo pezzi hanno già riscosso grandissima fama. "Avrò l'opportunità di viaggiare con i lettori nell'arte e nella conoscenza - ha commentato - e nella bellezza che spesso si nasconde nel nostro sguardo e va cercata". Insomma, si preannuncia un periodo proficuo per il campione che ha tenuto i telespettatori incollati al televisore.

