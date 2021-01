Sanremo 2021, ecco quanti soldi darà la Rai a Zlatan Ibrahimovic: la cifra sconvolgente del cachet

31 gennaio 2021 a

Fari puntati sul Festival di Sanremo, non soltanto per la querelle relativa al pubblico e per la possibilità che l'inizio slitti rispetto alla data prevista, il prossimo 2 marzo. Amadeus resterà in sella, conduttore su Rai 1 della kermesse e direttore artistico: la conferma dopo la polemica con il ministro della Cultura, Dario Franceschini, proprio sul nodo del pubblico. Ma si diceva, come ogni anno fari puntati anche per le indiscrezioni sul cahcet del protagonisti. Ne parla Nuovo Tv, che svela come la Rai abbia tagliato di circa 600mila euro la cifra impegnata lo scorso anno.

Il taglio però non dovrebbe colpire Amadeus, il cui cachet dovrebbe essere tra 500-600 mila euro. Per Fiorello, la spalla del conduttore, circa la metà rispetto a quanto percepito da Amadeus. Ma le indiscrezioni più clamorose sono quelle relative a Zlatan Ibrahimovic, il centravanti del Milan che sarà presente in quattro delle cinque serate: secondo quanto si apprende, porterà a casa una cifra molto vicina ai 200mila euro. Numeri che ovviamente stanno già facendo montare la polemica: un cachet davvero monstre per un personaggio molto popolare e che, però, di tv non ne ha mai fatta.

Mistero, invece, su Can Yaman, il cui eventuale cachet sarebbe per certo inferiore a quello di Zlatan. Per ora, la sua presenza non è stata confermata. Il suo agente, inoltre, ha smentito in modo netto che possa prendere parte al Festival. Eppure, la smentita potrebbe essere una mossa per giocare al rialzo con la Rai. Insomma, sul turco si deve ancora decidere. Infine Elodie, presenza fissa femminile, che prenderà circa 25mila euro. Non filtrano invece indiscrezioni circa quando verrà corrisposto ad Achille Lauro.

