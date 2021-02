Striscia la Notizia, cannonata a Federica Panicucci: la brutale strizzata alle sue forme e quel velenosissimo sospetto

10 febbraio 2021 a

a

a

Oggi tocca a "una delle conduttrice di punta di Canale 5", come spiega Ezio Greggio, ovvero tocca a Federica Panicucci. Siamo a Striscia la Notizia, alla puntata del tg satirico in onda su Canale 5 martedì 9 febbraio, dove è stata proposta la consueta rubrica Fatti e Rifatti, tutta dedicata alla conduttrice di Mattino 5, appunto.

"Balle messe in giro dai consiglieri di Mattarella". Imbarazzo nel M5s per questo video. Ricordate Di Maio? | Guarda

Lo schema è sempre lo stesso. Si parte con una carrellata di momenti televisivi divertenti o imbarazzanti che hanno per protagonista proprio la Panicucci. "E se qualcuno la riprende con giri di parole... qualcuno preferisce prenderla di petto", ricorda Greggio introducendo una vecchia "strizzata" al seno della Panicucci in cui si produsse Teo Mammucari. Altri tempi. "Molto attenta alla forma, a volte si dimentica di pesare le parole", aggiunge Greggio per presentare un alterco avuto dalla conduttrice al suo Mattino 5 contro un ospite che diceva troppe parolacce.

Infine, si arriva al verdetto dello scanner test. "Attenzione, qualcosa non lo convince", ovviamente. "Sembra infatti che il naso sia stato finemente lavorato". Quindi Striscia presenta le foto del prima-e-dopo, un confronto che in effetti sembra cancellare qualsiasi dubbio: naso rifatto. "E a guardarla bene sembra anche si sia tirata un po' il viso. La domanda ora è: a furia di ringiovanire, come sarà la bella Federica tra qualche anno?", concludono da Striscia mostrando la consueta foto della Panicucci tra qualche anno, appunto. Come sarà? Giovanissima, una bambina...

Striscia, Fatti e Rifatti sulla Panicucci: il video

"Me coj***". Strepitoso fuorionda da Del Debbio, Toninelli umiliato ancora: cala il gelo in studio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.