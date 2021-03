Sanremo 2021, Fiorello scoppia in lacrime in conferenza stampa: il dramma di sua figlia, crollo al Festival

03 marzo 2021 a

Fiorello non trattiene le lacrime. Abbandonati i panni dello showman la spalla di Amadeus si è lasciata andare a confessioni privatissime. In conferenza stampa, dopo il debutto di Sanremo 2021, Fiorello ha parlato da padre. Alla domanda su come sta vivendo questo periodo con la pandemia e le scuole chiuse, il co-conduttore si è sciolto: “Mi viene il groppo in gola se ci penso. Ho una figlia adolescente e mi fa dolore perché è l'età più importante e bella della nostra vita. Si stanno perdendo delle cose che non torneranno".

Tanti i ricordi che lo riportano alla sua di giovinezza: "Il momento più bello della vita per me era la ricreazione, il film al cinema il pomeriggio, aspettare la più bella della terza C che usciva da scuola per guardarla. Sapere che a mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo è negato, mi fa dolore". Come lei sono in tanti, tantissimi, e "il brutto - prosegue indignato - è che si stanno abituando. Credo che per tutti i genitori adolescenti questa è una sofferenza. Non posso vedere una ragazzina di 14 anni chiusa in casa dalla mattina alla sera".

Situazione simile anche per Amadeus dove "mio figlio di 12 anni vive la stessa situazione, non può andare neanche da un amichetto. Per loro questa pandemia è devastante". Un capitolo, quello del coronavirus, al quale il Festival ha deciso di concedere un piccolo spazio. Tra il divertimento e le risate, ci sarà anche il racconto di Giovanna Botteri. Sarà lei, corrispondente dalla Cina della Rai, a portare la sua testimonianza. Voglio "tornare su quello che è successo in questo anno che ci ha cambiato per sempre nella cornice di un Festival completamente diverso. L’anno scorso, mentre in Italia andava in onda Sanremo, in Cina io ero già in lockdown, guardando il Festival si percepiva l’illusione dell’Italia, anzi dell’Europa intera, che il virus qui non sarebbe mai arrivato. Un’illusione, appunto, in un mondo globalizzato", ha premesso prima di apparire sul palco dell'Ariston.

