Ilary Blasi, una clamorosa assenza al battesimo della nipote: notate nulla di strano nella foto?

14 giugno 2021 a

a

a

Uno strano caso che ha come protagonista Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice infatti è stata la madrina al battesimo di Jolie, la figlia di Melory, sua sorella minore. Mentre il ruolo di padrino è stato dato ad Adriano, il fratello del marito di Melory.

Isola dei Famosi, il trionfatore Awed? Indiscrezione da 50mila euro: che fine fa la metà del suo bottino

Per l'occasione, la presentatrice dell'Isola dei Famosi ha rinunciato ai tacchi: la Blasi, 40 anni, si è presentata in Chiesa con un abito in tulle e pois color avorio, ai piedi un paio di sobrie ciabattine. La sorella Melory ha invece preferito sfoggiare un abito lungo floreale abbinato a dei sandali arancioni.

Come mai niente tacchi? A spiegarlo la stessa Blasi in una intervista a Tv Sorrisi e canzoni, dove ha spiegato di soffrire molto ad indossare stiletti e scarpe alte. Inoltre, il battesimo si è svolto in un agriturismo, insomma in un luogo poco adatto al tacco alto.

Belen Rodriguez "sparita" dai social: paura tra i fan. A stretto giro la ragione inaspettata

Ma si diceva, lo strano caso: il grande assente, ovvero Francesco Totti. Purtroppo l'ex capitano della Roma non era presente per ragioni lavorative. Dopo il viaggio in Olanda e l’impegno nel corso della cerimonia di apertura di Euro 2020, il marito di Ilary Blasi ha fatto ora tappa a Mosca. Un'assenza, quella del Pupone, che ovviamente si è fatta notare...

"Cosa lo ho visto mangiare". Cecilia Rodriguez inorridita da Ignazio Moser: ridotto a questo dopo l'Isola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.