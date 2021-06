Mediaset, salta Alessia Marcuzzi? Indiscrezioni-choc sul contratto (e la lite con Enrico Papi)

15 giugno 2021 a

Un caso a Mediaset. Ci sarebbero infatti dei problemi per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Alessia Marcuzzi con l'azienda televisiva. Il rischio è che la conduttrice venga rimpiazzata alla guida del noto programma d'inchiesta Le Iene. Questo quanto lascia trapelare il portale TvBlog, che raccoglie le voci provenienti direttamente da chi circola nei corridoi degli studi di Cologno Monzese. Il rinnovo sarebbe quindi a forte rischio, alla luce anche del fatto che a Marcuzzi non sia stato concesso di fare il bis a Temptation Island. La produzione ha infatti optato per una edizione unica, a discapito delle due degli anni scorsi, di cui una era riservata ai cosiddetti Vip.

In questa stagione televisiva, lo spazio per Alessia Marcuzzi è stato veramente limitato: l'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi, ha infatti condotto soltanto Le Iene insieme a Nicola Savino. Anche quest'ultima trasmissione sarebbe al centro di un progetto di rivoluzione totale, che probabilmente vedrà proprio un cambio di conduzione a partire dalla prossima stagione. Secondo indiscrezioni, Marcuzzi avrebbe inoltre rifiutato di condurre Scherzi a Parte al fianco di Enrico Papi, per uno screzio avuto in passato con il conduttore romano. Tuttavia, ora la 48enne rischia di rimanere completamente fuori dai piani di Mediaset.

La stagione televisiva 2021/22 potrebbe riservare non poche sorprese per il palinsesto di Italia 1. In dirittura d'arrivo ci sarebbe un programma che vede protagonisti bambini e alcuni personaggi famosi sui banchi di scuola. Nel corso della trasmissione, i bambini dovranno aiutare i Vip ad affrontare insieme l'esame di quinta elementare. Un format sicuramente inaspettato e che ha da poco dato il via ai casting. Nel caso in cui il rinnovo dovesse infine arrivare, possiamo contare su Alessia Marcuzzi come volto della nuova trasmissione?

