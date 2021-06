Verissimo, Silvia Toffanin sconvolta da Pierre Cosso: com'è oggi e come vive l'ex di Sophie Marceau

20 giugno 2021 a

"Interrotto ogni rapporto". Tra Pierre Cosso e Sophie Marceau, giovanissimi interpreti del film-cult degli adolescenti anni 80 Il tempo delle mele, è finita molto male. L'attore francese, 59 anni, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, dal 2003 ha mollato tutto, Francia, cinema e tv, per dedicarsi al giro del mondo in catamarano. "Ora vivo a Tahiti. Ho trovato la felicità e l’amore", confessa.

Nel Paradiso polinesiano, spiega, è "arrivato con la mia barca a vela nel 2007, dopo essere partito nel 2003 per fare un giro attorno al mondo. Ho vissuto quindici anni in catamarano, da due anni sono diventato definitivamente 'terrestre'. Qui sono felice, corrisponde a quello che sono e a tutti i miei sogni".

A spiazzare la Toffanin sono però soprattutto le parole sulla Marceau: "Il provino per Il tempo delle mele 2 è stato un caso ed ha cambiato la mia vita. Ai miei figli non l’ho fatto vedere, ma l’hanno scoperto da soli. A loro non importa che sono un attore, per loro sono un papà e soprattutto un marinaio, perché mi hanno sempre visto in vela. Quella della recitazione per i miei figli è una cosa divertente che appartiene alla mia giovinezza". Con Sophie, rivela c'è stata "una bellissima storia nata durante la lavorazione, durata due anni e mezzo. Abbiamo girato il mondo per fare la promozione del film, dal Giappone all’Italia. Poi ci siamo lasciati, siamo stati molto amici per anni e all’improvviso abbiamo interrotto i contatti. Sono i misteri della vita".

