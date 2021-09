Gf Vip, Selvaggia Lucarelli contro Alfonso Signorini per la presenza del concorrente "sessista e geloso patologico"

06 settembre 2021 a

A poca distanza dall'inizio, il Grande Fratello Vip sta già facendo discutere. In particolare è il cast scelto dal programma di Canale 5 a non andare giù a Selvaggia Lucarelli. La giornalista, con un cinguettio al vetriolo, ha spiegato tutto il proprio disappunto sulla scelta di Tommaso Eletti. Il giovane, già partecipante di Temptation Island, aveva fatto parlare di sé per alcune frasi pronunciate e atteggiamenti mostrati nei confronti della propria compagna.

Da qui l'accusa della Lucarelli al conduttore Alfonso Signorini: "Un personaggio che si è distinto per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato 'vip'. Poi mi raccomando, siparietti tv su 'le donne si trattano bene'". Nessuna replica per ora da parte di Signorini, così come nessuna risposta è arrivata da Tommaso.

Oltre a Eletti i concorrenti ufficiale di questa nuova edizione sono: Alex Belli, Amedeo Goria, Ainett Stephens, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico e Jo Squillo. Finita qui? Neanche per sogno. Con loro partiranno per questa nuova avventura anche Katia Ricciarelli, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Carmen Russo, Miriana Trevisan. E ancora: Manila Nazzaro, Aldo Montano, Giucas Casella, Gianmaria Antinfoli, Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn Hailé Selassié e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié. Altra grande novità: quest'anno la diretta del Gf andrà in onda 24 ore su 24.

