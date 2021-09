Pio e Amedeo contro Fedez, smentita lampo in diretta: "Censura", nuovo clamoroso caso in Rai

11 settembre 2021 a

Il rapper Massimo Pericolo ha smentito quello che poco prima avevano detto Pio e Amedeo: "Ho dovuto cambiare il testo per poter portare la canzone in tele", ha detto al termine dell'esibizione ai Music Awards di Verona in cui ha dovuto modificare le liriche della sua "Stupido". Pio e A - ha smentito quello che poco prima avevano detto Pio e Amedeo invece in diretta su Rai1 attaccando Fedez per il caso del Primo Maggio, avevano dichiarato: "Ci avevano detto che i dirigenti Rai censurano, invece nessuno si è permesso di venire a dirci 'di cosa parlerete?'. In diretta si può dire quel che si vuole, non è che ti cacciano. Vero Federico?".

E ancora: "Se uno va in diretta può dire quello che pensa, non è che arrivino i body guard e anche qualcun altro avrebbe potuto fare così. Federico, fai la polemica, ti piace che si fa il traffico sui social, swipe up e ti vendi i prodotti".

Pronta e affilata la replica del rapper che, in nottata, risponde con dito medio sulle sue stories di Instagram: "In Rai grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi dei nomi di politici perché manca il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti cercando di sputt** l'avversario senza contraddittorio". E sul duo comico, aggiunge senza mezzi termini: "Spero un giorno di diventare anticonformista come voi. Domani comincerò uscendo per strada e dando del neg** e fro** a tutti per strappare dei bei sorrisoni".

