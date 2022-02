Sanremo 2022, Orietta Berti e la rivelazione intima: "Cosa si è comprata per questa sera". Sotto al vestito...

05 febbraio 2022 a

Botta e risposta a La Vita in Diretta. Protagonisti del siparietto ironico su Rai 1, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. La cantante, da giorni impegnata a Sanremo, è stata "accusata" dal paroliere di avergli rubato il look. D'altronde al fianco di Fabio Rovazzi sulla nave della kermesse musicale, la Berti ha spiazzato tutto sfoggiando outfit improbabili. "Ho fatto un omaggio a Sanremo. Avevo le rose nelle braccia e le spine sulle spalle", ha replicato la Berti in collegamento con Alberto Matano. "No, tesoro. Hai copiato i miei look di Tale e Quale. (…) Perché abbiamo la stessa sarta, hai capito?", è stata la risposta di Malgioglio.

Ma lo "screzio" non è finito qui, perché la cantante ha ammesso che a disegnare i vestiti è stato Nick, un ragazzo che "veste tutte le drag queen mondiali. Sono in buone mani". Ecco allora la confessione di Malgioglio: "Con lei sono stato tre volte a Los Angeles e sai che cosa fa lei, ogni volta, quando vado con lei? Mi porta nei negozi per andare a comperarsi delle guepiere… Tutto ciò che è intimo. (…) Vero Orietta, non mi smentisci?".

E la Berti non ha smentito: "Guarda che mi devi restituire 100 euro te, eh… 100 dollari. Perché l’ultima guepiere rosa di pizzo te la sei presa tu e non me l’hai pagata". Infine la versione e la promessa del paroliere: "Siamo stati a comperare queste guepiere. Naturalmente lei le prova: ‘Guarda Orietta, non ti sta bene’. Poi non si voleva spogliare più. Ho detto: ‘Adesso la provo io’. E mi stava benissimo. (…) L’ho presa, giustamente, lei l’ha pagata e io devo darle i 100 euro indietro… 100 dollari. (..) Se saremo da Fazio, domenica prossima, ti do le 100 euro".

