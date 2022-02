Sanremo 2022, Gianni Morandi: "Lo sapevo da gennaio". La confessione: ora per il primo posto...

05 febbraio 2022 a

Dopo il podio durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2022, Gianni Morandi si lascia andare a confessioni. E svela: “La mia canzone l’ha ascoltata l’editore di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, il 14 di gennaio dicendo che con questa canzone sarei andato forte. Ero un po’ in dubbio, ma lui mi ha tenuto su d’umore, voglio riconoscere questa cosa”. La confessione di Morandi arriva in The Flight su RTL 102.5 con Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Francesco Taranto.

La serata di ieri per Gianni Morandi con Jovanotti è stata un trionfo grazie al medley dei loro successi. Al secondo posto Mahmood e Blanco con Il cielo in un stanza e al terzo posto per Elisa con What a feeling. A votare stasera è stata la terna di televoto, Demoscopica 1000 e sala stampa. Stasera la finalissima, in cui Morandi parte con delle autentiche possibilità di vittoria, o come minimo di podio: sarebbe straordinario per un'artista che è sempre un esempio per tantissimi.

Anche se dopo la terza serata, quella delle cover vinta proprio da Morandi, ci sono state delle polemiche sulla presenza a sorpresa di Jovanotti a supporto di Gianni. Amadeus è stato molto netto a riguardo: "Siamo qui a fare le pulci alla presenza di Jovanotti, sono veramente dispiaciuto. Io sono uno che si assume sempre le sue responsabilità, anche quando faccio il 42%. Oggi con il 60% di share me la voglio proprio godere. Sono una persona estremamente corretta. All’ultimo è stato concordato un evento a sorpresa: erano tre anni che speravo venisse. È venuto per amicizia verso Gianni e si è fermato perché un altro amico glielo ha chiesto".

