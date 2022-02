"Sesso occasionale", la fissa di Barbara D'Urso per Tananai: indiscrezioni clamorose su Carmelita

Francesco Fredella 21 febbraio 2022 a

Sembra che Barbara d'Urso, che tra poco tornerà in prima serata con La Pupa e il secchione, sia in fissa ormai per un pezzo di Sanremo. Si tratta di quello di Tannai, arrivato all'Ariston nelle fila dei giovani: il suo Sesso occasionale sta praticamente facendo cantare tutti. Compreso Carmelita nazionale. Barbara d’Urso dice“non riesce a togliersi dalla testa”. A sorpresa il brano non fa parte del podio finale e non è neanche di un cantante over, bensì dell’ultimo classificato e debuttante, Tananai.

Il singolo Sesso occasionale, che nel corso dell’ultima settimana ha conquistato anche il Grande Fratello Vip e Propaganda Live, è il brano preferito di Carmelita. "Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta… Baaaby ritorna da me… E metti via quella pistola… Tananai, non riesco a togliermi dalla testa questa canzone per colpa tua", scrive sui social la d'Urso. E il cantante risponde così: “Ahaha grande Carmelita!”

Vedremo Tananai a Pomeriggio 5 per un'intervista a tu per tu? Chissà. La frase della d'Urso potrebbe essere un vero e proprio invito. Intanto, nel 2014, intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice disse di avere un sogno nel cassetto: l’Ariston. “Condurrò il Festival di Sanremo. Me lo sento. Quando sarà il momento giusto, lo farò, Adesso sono troppo giovane però arriverà il momento e l’occasione. Conosco la pancia del pubblico. Il Festival di Fazio a me è piaciuto, però mi rendo conto che forse non era molto popolare. La gente vuole Al Bano. Io ho mandato come inviata per Domenica Live Loredana Lecciso, e ci volevano le guardie del corpo per proteggerla dall’affetto della gente”, queste le sue parole.

