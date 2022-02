Le Iene, Belen Rodriguez nei guai: "Deludente alla conduzione" e il maxi-ritardo alle prove. Mediaset, girano strane voci

21 febbraio 2022 a

A Mediaset ci sarebbero dei forti mal di pancia provocati dall'arrivo di Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene su decisione di Piersilvio Berlusconi, che inizialmente pensava ad altre persone per quello che poi è diventato il suo ruolo. Riporta il sito Dagospia in un retroscena che "il giorno delle prove, l'argentina si sarebbe presentata con quasi due ore di ritardo".

Non solo. "In un'altra occasione, ha fatto fare anticamera alla direttrice di Italia 1 Laura Casarotto", si legge ancora. "E poi il duo alla conduzione, Teo Mammucari e Belen, non sembra convincere nemmeno il pubblico".

Pare addirittura, scrive Dago, che la showgirl argentina abbia costretto "gli autori di studio a livellare verso il basso i suoi testi avendo" Belen Rodriguez "deluso le aspettative iniziali". Quindi, affonda Dagospia: "Condurre Le Iene sarà stato pure il suo sogno, ma in questi anni nonostante l'apprendistato da Maria De Filippi ha passato più tempo a sognare che studiare". Da ultimo il più classico degli interrogativi alla Dago: "Cosa farà Davide Parenti?". Dobbiamo aspettarci qualche decisione in merito?

